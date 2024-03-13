تخفيضات نار يلا اشتري وخزن .. “عروض كارفور لشهر رمضان 2024” على السلع الغذائية + تخفيضات الهايبر .. اشتري النهاردة وخزن لبكرة

يزداد تساؤل الأشخاص عن عروض كارفور لشهر رمضان 2024، فمن المعروف أن هناك عدد كبير من المتاجر وكذلك مختلف المنافذ قدمت العديد من العروض الرمضانية وأيضا الخصومات التي تبلغ حتى 50% كذلك أن عروض كارفور تصدرت محركات بحث جوجل من جانب العديد من الأشخاص بالتحديد الأسر المصرية التي تريد ان تقوم بشراء مستلزمات الشهرية الخاصة بهم من المنتجات الغذائية وأيضا السلع وعلى حسب أهمية تلك العروض فسوف نبين لكم أبرز تلك العروض فيما يلي.

عروض كارفور لشهر رمضان 2024

يبحث المواطنين عن عروض كارفور لشهر رمضان 2024، حيث إنه تشتمل مجلة كارفور على العديد من السلع الغذائية بالخصومات القوية بالتحديد ياميش وكذلك زينة رمضان وفيما يلي أبرز عروض المجلة:

يبلغ سعر لبن جهينة الذي يكون كامل الدسم لتر لما يقرب من حوالي 47 جنيه مصري.

كما أن سعر دجاجة كاملة مجمدة يبلغ ما يقرب من حوالي 145 جنيه مصري.

كذلك ان اللانشون البقري يبلغ سعره لما يقرب من حوالي 58 جنيه مصري.

كذلك جبنة موتزاريلا مبشورة يبلغ سعرها لما يقرب من حوالي 31 ونصف جنيه مصري.

كذلك زيت عباد الشمس من كريستال الذي يكون حجمه 2.2 لتر يبلغ سعره حوالي 277 جنيه مصري.

كما أن حليب خالي الدسم جهينة واحد ونصف لتر يبلغ سعره لما يقرب من حوالي 67 جنيه مصري.

كذلك تمر سكري سعودي القصيم كيلو يبلغ سعره لما يقرب من حوالي 150 جنيه مصري.

هذا بجانب علبة تمور واحات زادنا 700 جرام يبلغ سعرها لما يقرب من حوالي 73 جنيه مصري.

تخفيضات هايبر كارفور على منتجات رمضان

شهر رمضان الكريم يأتي بالخير والبركة كذلك أنه يقوم بإعطاء جميع المنازل السعادة والبهجة والفرح بالتحديد مع زينة رمضان الجميلة وفيما يلي أسعار تلك الزينة هايبر كارفور يبلغ سعر زينة رمضان بعروض كارفور التي يكون تصميمها مسجد وهلال لما يقرب من حوالي 64 جنيه مصري دونًا عن 95 جنيه مصري، كذلك أن القيمة الخاصة بذمه رمضان ذات التصميم هلال ونجمه وكذلك فانوس يصل لما يقرب من حوالي 43 جنيه مصري دونًا عن 95 جنيه مصري.