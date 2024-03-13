قربت تصرف يا معلم .. “موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024” بالزيادة الجديدة رسميًا + أماكن الصرف ورابط الاستعلام .. هتاخد فلوس وتجيب خزين رمضان

يعد البحث من جانب المواطنين حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 من ضمن الأسئلة المتكررة في هذا الوقت الجاري من جانب الأشخاص فمن الجدير بذكر ان موعد صرف تلك المعاشات قد اقترب منا للغاية وتجدر الإشارة بان وزاره التضامن الاجتماعي قد نوهت حول هذا الموعد، ومن الجدير بالذكر ان ذلك البرنامج يعتبر من البرامج المهمة التي تم إنشاؤها من جانب الحكومة المصرية لجميع الأسر التي يكون دخلها الشهري محدود ومن المعروف أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالاستعداد بالشروع في صرف تلك المعاشات بالأيام القادمة وفيما يلي سوف نتعرف على التفاصيل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

يرتفع بحث المواطنين حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح هذا الموعد الذي سيتم فيه صرف تلك المعاشات فسوف يتم الصرف في اليوم الخامس عشر من شهر مارس 2024 فلم يتبقى سوى يومان فحسب وينطلق الصرف، ومن الجدير بالذكر أن تلك المعاشات ستكون متضمنة 15% زياده التي تم الإعلان عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكما قلنا أن الصرف سيكون في يوم الجمعة القادم الخامس عشر من مارس 2024.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

يمكنك صرف تلك المعاشات من إحدى الأماكن التالية:

شركة فوري

البريد المصري

الفرع الخاص ببنك ناصر الاجتماعي

الماكينة الخاصة بالصراف الآلي

البنوك التجارية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

يمكنك الاستعلام عن تلك المعاشات من خلال اتباع الآتي: