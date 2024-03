شاهد الحلقة 3.. موعد مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة بطولة أحمد مكي في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

يبحث جماهير ومحبي مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة بطولة أحمد مكي في رمضان 2024 عن موعد بث الحلقات والقنوات الناقلة له، حيث أن هذا المسلسل قام به عدد من نجوم الفن، كما أن الحلقة الأولى والثانية قد حققت نجاحًا كبيرًا، وقد تصدرت تريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة بطولة أحمد مكي في رمضان 2024

يتم عرض مسلسل الكبير أوي الحلقة الثالثة في يوم الأربعاء على قناة ON بشكل حصري طوال شهر رمضان، ويتم عرضها في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، كما يتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي، وأيضًا تتم الإعادة مرة أخرى في الثالثة عصرًا.

كما يتم عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON drama في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتم إعادة الحلقة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم التالي، وتتم الإعادة مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، كما يتم عرض المسلسل على قناة ON بشكل حصري خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن مشاهدة المسلسل من خلال منصة watch it الرقمية.

من هم أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم بمسلسل الكبير أوي 8 عدد من النجوم ومن هذه النجوم الآتي::