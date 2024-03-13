“المدرسين هيطيروا من السعادة“ المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط وخطوات التقديم على المسابقة.. ألحق قدم بسرعة

يبحث عدد كبير من الراغبين في التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2024، ويجب العلم أن من يفوز في تلك المسابقة سوف يتم تعيينه في الجهات التعليمية الحكومية ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط التي قامت بوضعها الوزارة من أجل التقديم على المسابقة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يجب على المتقدم أن يكون خريج التخصصات التالية:

معلم فصل.

تعليم أساسي.

تعليم ابتدائى.

يجب أن يكون خريج كلية تربية أو تربية نوعية.

شروط التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على المسابقة والتي تكون كالتالي:

يجب أن يكون محل سكن المتقدم في نفس المحافظة التي بها المسابقة.

يشترط أن يكون حاصل على الجنسية المصرية، كما يجب أيضا أن يكون متواجد داخل مصر بشكل دائم.

يجب أن يكون حسن السمعة.

عدم وجود أي قضايا جنائية على المتقدم.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الإختبارات والكشف الطبي.

يشترط أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فيما أعلى.

كيفية التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم

يجب العلم أن سوف يتم توظيف حوالي 11 ألف مساعد فصل و30 ألف معلم من خلال تلك المسابقة، والجدير بالذكر أنه يتم التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية.