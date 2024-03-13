رابط مفعل.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وطريقة التسجيل بالبرنامج

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وزارة التضامن الاجتماعي مكرسة لرعاية الأسر ذات الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء البلاد، تتجلى هذه الاهتمامات من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة، مثل مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى توفير معيشة كريمة لتلك الأسر، وتقديم دعم مشاريع صغيرة للأسر التي تحتاج إلى دعم مالي، بالإضافة إلى مبادرة “تكافل وكرامة” التي توفر دعمًا شهريًا للمواطنين المستحقين، وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

تم توفير فرصة للمواطنين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بسهولة من منازلهم، من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يبدأ الراغب في الاستعلام بالبحث عن الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة عبر محرك البحث “جوجل”، أو يمكنه الدخول مباشرة إلى الموقع.

يُطلب من الراغب في الاستعلام إدخال الرقم القومي الموجود في بطاقته الشخصية، مباشرة من اليسار لليمين، في الحقل المخصص.

بعد ذلك، يتم النقر على أيقونة “استعلام”، وسيتم عرض حالة الطلب الخاص بالمواطن فوراً بعد تقديمه.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للمواطن الراغب في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وتأتي هذه الخطوات كالتالي:

يجب على المتقدم أن يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه.

يتعين على المتقدم تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون العنوان الحالي مطابقًا للبطاقة، ويجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

يتطلب البرنامج تقديم صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

يجب تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة، إذا كانت متوفرة، ويجب أن يكون اسم مكتب التموين مسجل عليها.

يجب تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة، يجب تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

يجب تقديم صورة من شهادة الوفاة للأرامل.

يتطلب البرنامج صورة من شهادة الهجرة أو أي وثيقة تثبت الانفصال.

في حالة الأيتام، يجب تقديم صورة من إقرار الوصاية.

للحالات التي يكون فيها الأب أو الأم في السجن، يجب تقديم صورة من شهادة السجن.

هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها للمشاركة في برنامج تكافل وكرامة.