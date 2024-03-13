يتخفيضات.. عروض كارفور رمضان 2024 تصل الي 50% على جميع المنتجات في كافة الفروع

عروض كارفور رمضان، شهد هايبر كارفور إقبال كبير من المواطنين في جميع فروعه بسبب العروض التي قدمها على كافة المنتجات سواء كانت اللحوم أو السلع الأخرى، فقد أعلن عروضة في صورة مجلة توزع للعملاء عند زيارتهم أو عبر الموقع الإلكتروني خاصتهم.

عروض كارفور رمضان

قام هايبر كارفور بالإعلان عن العديد من عروض كارفور رمضان حيث وفرت كارفور الكثير من العروض الخاصة بحلول شهر رمضان المبارك وقد تم بيان عن هذه العروض عن طريق مجلة كارفور وأيضاً عن طريق موقع كارفور ومن أهم الخصومات المقدمة ما يلي:

عرض خاص على كيلو الزبدة الخليط حيث تكون بسعر 35 جنيه.

عرض خاص على زبدة المراعي وزن 100 جرام بسعر 95 جنيه.

كما جاء عرض على علبة الجبن الرومي لتصل إلى سعر 74 جنيه.

أيضا عرض خاص على سعر اللتر من اللبن بخيره ليصل إلى 35 جنيه.

عرض خاص على سعر النصف كيلو من الجبن الأبيض ليكن بقيمة 35 جنيه.

عرض خاص على الجبنة الموزاريلا حيث جاءت بسعر 24 جنيه.

العروض والخصومات على السلع الغذائية في كارفور رمضان 2024

شهد هايبر كارفور إقبال ششديد من الزوار في بداية هر رمضان المبارك ويرجع السبب في ذلك الخصومات الكبيرة التي وضعتها وتتمثل العروض والخصومات فيما يلي: