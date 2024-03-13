أطفالك مش هيشيلو عينيهم من عليها.. تردد قناة توم وجيري على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

تردد قناة توم وجيري الأكثر بحثاً وانتشاراً، يقدم التردد الجديد صورة وجودة أفضل، بالإضافة إلى مدى انتشار أوسع ومحتوى تعليمي وكوميدي ممتع للأطفال، تمت معالجة جميع المشاكل الخاصة بالجودة والصورة ومدى الانتشار لتظهر القنوات من جديد بشكل محسن وجيد، وتقدم القنوات محتواها بشكل مجاني وبدون أي اشتراك شهري، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالعروض والبرامج دون عبء مالي.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات والعرب سات 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات من خلال الأتي:

التردد: 11345

معامل الترميز: 25700

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ويمكنك أيضًا ضبط قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من خلال:

التردد: 11315

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

مميزات قناة توم وجيري

تتميز القناة بعدة مميزات تجعلها محطة مفضلة للعديد، حيث يمكنك استقبالها بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك ببساطة، يمكنك دخول إعدادات جهاز الاستقبال الخاص بك وإضافة التردد المناسب للقناة وحفظه، ومن بين مميزاتها البارزة: