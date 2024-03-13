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أطفالك مش هيشيلو عينيهم من عليها.. تردد قناة توم وجيري على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة
تردد قناة توم وجيري الأكثر بحثاً وانتشاراً، يقدم التردد الجديد صورة وجودة أفضل، بالإضافة إلى مدى انتشار أوسع ومحتوى تعليمي وكوميدي ممتع للأطفال، تمت معالجة جميع المشاكل الخاصة بالجودة والصورة ومدى الانتشار لتظهر القنوات من جديد بشكل محسن وجيد، وتقدم القنوات محتواها بشكل مجاني وبدون أي اشتراك شهري، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالعروض والبرامج دون عبء مالي.
تردد قناة توم وجيري على النايل سات والعرب سات 2024
يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات من خلال الأتي:
- التردد: 11345
- معامل الترميز: 25700
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
ويمكنك أيضًا ضبط قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من خلال:
- التردد: 11315
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
مميزات قناة توم وجيري
تتميز القناة بعدة مميزات تجعلها محطة مفضلة للعديد، حيث يمكنك استقبالها بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك ببساطة، يمكنك دخول إعدادات جهاز الاستقبال الخاص بك وإضافة التردد المناسب للقناة وحفظه، ومن بين مميزاتها البارزة:
- تعتبر من بين أهم القنوات التي يفضلها الأطفال، مما يبرز شعبيتها وتأثيرها الإيجابي على الجمهور الصغير.
- تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعلها محطة مثالية للأسر وأولياء الأمور.
- يتابع العديد من الأطفال وأولياء الأمور القناة بانتظام، ما يعكس جودة وجاذبية محتواها.
- تبث محتوياتها على مدار الساعة طوال اليوم دون فواصل إعلانية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالبرامج بلا توقف.
- تستطيع القناة جذب انتباه الأطفال من خلال برامجها الممتعة والمسلية، مما يعزز تجربة المشاهدة.
- تتميز بعدم عرض أي مشاهد غير لائقة للصغار، مما يضمن بيئة آمنة ومناسبة للأطفال أثناء متابعتهم للبرامج.