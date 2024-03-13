ثبت الان.. تردد قناة السومرية 2024 على النايل سات وعرب سات وشاهد اجدد البرامج بجوده hd

تعتبر قناة السومرية من القنوات المميزة التي يريد الكثير من المواطنين معرفة كل ما يخص تردد قناة السومرية، حيث أنها تبث مجموعة من البرامج التلفزيونية الترفيه والثقافية والسياسية بالإضافة إلي الأخبار، علاوة على ذلك تقديمها باقة من البرامج التفاعلية التي تقوم على الاتصالات الهاتفية المباشرة من المشاهدين والرسائل القصيرة، بجانب ذلك المقابلات التي يعدها فريق المراسلين والصحافيين المنتشرين في كافة العراق، كما أنها أيضا تعرض بعض من مسلسلات رمضان 2024، لذلك فإن البحث عنها متزايد لمتابعة تلك الباقة من المسلسلات.

تردد قناة السومرية

تردد قناة السومرية يمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

التردد 12130 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح ¾ الاستقطاب أفقي

محتوى قناة السومرية

من الجدير بالذكر أن القناة تعرض باقة من البرامج المتنوعة والمسلسلات المتميزة ومنها: