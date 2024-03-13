تردد القنوات
ثبت الان.. تردد قناة السومرية 2024 على النايل سات وعرب سات وشاهد اجدد البرامج بجوده hd
تعتبر قناة السومرية من القنوات المميزة التي يريد الكثير من المواطنين معرفة كل ما يخص تردد قناة السومرية، حيث أنها تبث مجموعة من البرامج التلفزيونية الترفيه والثقافية والسياسية بالإضافة إلي الأخبار، علاوة على ذلك تقديمها باقة من البرامج التفاعلية التي تقوم على الاتصالات الهاتفية المباشرة من المشاهدين والرسائل القصيرة، بجانب ذلك المقابلات التي يعدها فريق المراسلين والصحافيين المنتشرين في كافة العراق، كما أنها أيضا تعرض بعض من مسلسلات رمضان 2024، لذلك فإن البحث عنها متزايد لمتابعة تلك الباقة من المسلسلات.
تردد قناة السومرية
تردد قناة السومرية يمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:
|التردد
|12130
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح
|¾
|الاستقطاب
|أفقي
محتوى قناة السومرية
من الجدير بالذكر أن القناة تعرض باقة من البرامج المتنوعة والمسلسلات المتميزة ومنها:
- تقدم القناة برنامج خط أحمر والذي يختص بنقل عمليات التحقيق مع المتهمين بالجرائم الكبيرة وذلك من خلال مسرح الجريمة نفسه.
- كذلك تبث القناة برنامج شباب وبنات.
- بالإضافة إلى برنامج تعب تلعب.
- وكذلك برنامج اضحكك اضحكك.
- كما تعرض القناة برنامج ماجينا يا ماجينا.
- وأيضاً تعمل على بث ياسر مان.
- وكذلك أكو فد واحد.
- بالإضافة إلي ناس وناس تقديم مصطفى الربيعي.
- كما تعرض القناة مسلسل الرهان.
- وكذلك مسلسل اغمض عينيك.
- وبرنامج اسرار الفلك.
- وكذلك برنامج بالمختزل.
- ومسلسل تل الراهب في شهر رمضان المبارك 2024.
- بالإضافة إلي مسلسل من كثر حبي لك خلال شهر رمضان 2024 آيضا.
- كما ان القناة تبث برنامج الله بالخير من باقة البرامج الرمضانية لهذا العام.
- وكذلك تعمل على بث برنامج خل نتصالح خلال رمضان2024
- وبرنامج أسود لون احمر خلال رمضان 2024.