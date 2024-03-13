راجع الشروط قبل ما تقدم.. شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص وفقاً للقانون الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص، وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يتم صرفه من خلال معادلة حساب ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية في المعامل التأميني الخاص بالموظف وسيتم إصدار قرار بالموافقة على خروج الموظف على المعاش المبكر في حالة أن نتيجة هذه المعادلة أكثر من 50%.

شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص

هناك بعض شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص حيث تتمثل في الآتي:

بالنسبة لشروط القطاع العام:

يشترط وجود مدة اشتراك تأميني تزيد عن 20 سنة وتزداد لحوالي 25 سنة مع حلول شهر يناير 2025.

من الضروري توافر مدة تأمينية توفر الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة.

يجب تسوية جميع الحقوق التأمينية الخاصة بالموظف.

أما عن شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص:

يجب أن يتم الموظف 50 سنة حتى يستطيع الحصول على المعاش.

ألا يخضع الموظف لأي إجراء تأديبي خلال فترة عمله.

يجب وجود مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز.

طريقة التقديم على المعاش المبكر

يمكنك التقديم على المعاش المبكر بعد التأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة للخروج عن المعاش مع إتباع الخطوات التالية: