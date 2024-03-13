“بضغطه واحدة” تردد قناة ام بي سي مصر وتابع أقوى مسلسلات رمضان 2024/1445

تردد mbc مصر، تعد من أبرز القنوات السعودية التي تم العمل على إصدارها في الوطن العربي بدايةً من عام 1991 والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين لكي يستطيعوا مشاهدة المسلسلات الرمضانية وأعمال الماراثون الرمضاني وتشمل الكثير من القنوات الهامة لذلك سنتناول الحديث عن تردد mbc مصر وكيفية ضبطها على التليفزيون.

تردد mbc مصر

يتساءل الكثير من المشاهدين عن تردد قناة mbc مصر لمشاهدة المسلسلات الرمضانية وجاء التردد كالآتي:

تردد قناة mbc1 على القمر الصناعي نايل سات: 11559.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

تردد آخر للقناة mbc2: 12284

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: hd.

تردد قناة mbc2 مصر على القمر الصناعي نايل سات: 11823.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: hd.

تردد قناة mbc drama على القمر الصناعي نايل سات: 11276.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

خطوات ضبط تردد قنوات mbc مصر

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد mbc مصر سنقوم بالتحدث عن خطوات ضبط تردد قنوات mbc مصر على التليفزيون كالآتي: