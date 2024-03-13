سوسو زعلت ماما.. نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024 وسلي وقت طفلك (ضبط تردد قناة كراميش)

تردد قناة كراميش،سنتناول الحديث عنه لأنها تعد من أفضل القنوات التي تقوم بعرض كافة برامج الأطفال حيث تساعد على جذب انتباه الأطفال والمشاهدين إليها كما تقوم بتقديم محتوى متميز ومختلف من البرامج التعليمية والترفيهية لتنمية ذكاء الأطفال وتتميز قناة كراميش بأنها تقوم بعرض أغاني للأطفال ولا تقوم بعرض أي مشاهد أو برامج غير ملائمة للأطفال.

تردد قناة كراميش

تم الإعلان عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد القديم الخاص بها والتردد الجديد كالآتي:

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات: 11430.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

استقطاب القناة: عمودي V.

جودة القناة: hd.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ¾.

استقطاب القناة: عمودي V.

جودة القناة: hd.

ضبط قناة كراميش

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة كراميش للأطفال سنقوم بالتحدث عن كيفية ضبط قناة كراميش ببعض الخطوات البسيطة: