بـ 5 خطوات.. نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد وشاهد المسلسل التاريخي الشهير قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية، صرحت الإدارة التلفزيونية لقناة الفجر عن التردد الجديد لمتابعه مسلسل قيامة عثمان والمسلسلات التركية الاخرى، كما وضحت طريقة ضبطه على جميع الأقمار الصناعية وقد جاء ذلك الإعلان بعدما تداولت التساؤولات وحثت القناه على ضرورة تحديثة حتى لا ينقطع بس القناه.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بنقل باقة من امتع المسلسلات، والتي من بينها مسلسل قيامة عثمان وتميزت القناة بانها تقوم بعرض محتواها بأفضل جودة في الصوت والصورة وقد جاء تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

لا بد من إدخال التردد:12034

كما يجب إدخال معدل الاستقطاب: أفقي

أما عن معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا:¾.

جودة القناة:hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد:11034

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا:¾.

جودة القناة:hd.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان من خلال قناة اي تي في التركية كل خميس والضبط وتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية عليك اتباع عدد من الخطوات واليكم هذه الخطوات:

الضغط اولا على كلمه قائمة من ريموت كنترول.

النقر بعد ذلك على قائمة الإعدادات.

عليك اختيار القمر الصناعي و ادخال كافة البيانات الخاصه بالقناه من التردد ومعامل الاستقبال ومعدل الترميز.

الضغط بعد ذلك على كلمة بحث.

النقر على كلمة حفظ والاستمتاع بمشاهدة القناة.

بذلك نكون قد قمنا بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.