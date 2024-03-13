هو دا الخبر ولا بلاش في رمضان.. ركوب القطارات والمترو ببلاش لبعض المواطنين “انت ممكن تكون واحد منهم!”

بموجب قرار جمهوري هناك فئات يمكنها ركوب القطارات والمترو ببلاش وكان لهذا القرار صداه الواسع من الانتشار بين جموع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أن الحكومة المصرية قد أعلنت عن تقديم الدعم للأسر المصرية المحتاجة وذلك بالسماح لفئات معينة بركوب القطار والمترو بشكل مجاني، بالإضافة إلى أن هناك فئات أخرى يمكنهم دفع نصف القيمة فقط التذكرة وهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئات.

ركوب القطارات والمترو ببلاش

تسعى الحكومة المصرية لتسهيل الحياة على بعض الفئات المقيمة داخل حدود الدولة المصرية ومساعدتهم على البقاء متفائلين داخل مختلف المحافظات، وذلك من خلال التعاون مع السكك الحديدية والمترو بهدف تقديم تخفيضات في تذاكر القطارات والمترو، كون المجتمع المصري يعاني من ويلات التذبذب الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات المعفاة بشكل كامل من دفع التذاكر ويحق لهم ركوب القطارات والمترو ببلاش، وهم كالتالي

مرضى السرطان، حيث يحصل البالغون منهم على كارت ذكي للركوب مجانًا دون الحاجة لمرافق.

الأطفال دون سن العاشرة ومرافقيهم.

الأطفال الصم.

الفئات المستفيدة من تذاكر القطار والمترو بنصف الثمن

من أكثر ما يشغل بال الحكومة المصرية والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو توفير كافة السبل التي يمكنها أن تدعم المواطن المصري وتجعله يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من كينونة الجمهورية، وفي ضوء هذا الأمر وجدنا أن الجهات المعنية بشأن محطات المترو وكذلك قطاع السكك الحديدية قد أعلنوا عن وجود فئات يحق لها ركوب القطارات والمترو ببلاش كنوع من أنواع الدعم المميز.

كما أن هناك بعض الفئات يمكنها دفع التذاكر القطار والمترو بنصف الثمن وهم كالتالي