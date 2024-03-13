شاهد المباريات الحصرية ونزل تردد قناة اون تايم سبورت على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة المباريات

تردد قناة أون تايم سبورت، الكثير من الأشخاص المحبين لمشاهدة مباريات كرة القدم المصرية يتساءلون عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد وذلك لأنها تعتبر من أهم القنوات الرياضية التي تقوم بعرض العديد من الأحداث والبطولات المهمة على مستوى الشرق الأوسط وتقوم أيضاً بعرض كافة الدوريات الحصرية التي يتساءل عنها جمهور كرة القدم وتعمل أيضاً على تحديث التردد الخاص بها كل فترة من أجل ضمان مشاهدة جودة القنوات بجودة أعلى.

تردد قناة أون تايم سبورت

يتساءل الكثير من الأشخاص عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد وهو كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات: 10853.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الرياضية 2: 10853.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات: 11861.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

جودة القناة: أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة أون تايم سبورت سنقوم بالتحدث عن خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي: