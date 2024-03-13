تردد القنوات
“نزلها حالاً” نزل تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد وسلى أطفالك بأفضل الأناشيد التعليمية والدينية
تعد قناة طيور بيبي من أفضل القنوات الفضائية التي يبحث عنها العديد من الأمهات لتسلية أطفالهم ورسم البهجة على وجوههم وذلك تعتبر قنوات الأطفال الفضائية من أكثر الطرق المنتشرة التي توفر للطفل أجمل وأروع الأوقات الممتعة وعلى الرغم ذلك هناك بعض القنوات التي تقوم بعرض محتوى لا يقدم أي أهمية يستفيد منها الطفل ولكن سنتناول الحديث عن تردد قناة طيور بيبي وعن أهمية هذه القناة بالنسبة للأطفال.
تردد قناة طيور بيبي
الكثير من الأمهات يتساءلون عن تردد قناة طيور بيبي الجديد لمشاهدة الكرتون لأطفالهم وجاء التردد الجديد كالآتي:
القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.
- تردد قناة طيور بيبي الجديد: 11258.
- الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة القناة: SD.
القمر الصناعي الخاص بالقناة: عرب سات.
- تردد قناة طيور بيبي الجديد: 11310.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة القناة: SD.
طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي 2024
بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة طيور بيبي سنقوم بالتحدث عن طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:
- في البداية تقوم باختيار خانة “القائمة” من خلال جهاز الريموت.
- اختيار التركيب ثم تقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بالجهاز الخاص بك.
- النقر على زر الإعداد الهوائي.
- تحديد تبويب القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات.
- ادخل تردد قناة طيور بيبي الجديد الخاص بالقمر الصناعي نايل سات والعرب سات.
- في النهاية قم بالضغط على زر البحث وبعد ذلك سيتم تثبيت القناة على جهاز الريسفر حتى تعمل على استمتاع أطفالك بالكثير من برامج الأطفال الثقافية والطفولية الخاصة بالطفل والتي تقوم بتقديمها قناة طيور بيبي.