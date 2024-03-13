هتنزلها بسهولة.. ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد واستمتع بأجمل المغامرات وبرامج العلوم الطبيعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، زادت عمليات البحث من خلال الأشخاص من الأمهات عن التردد قناة وذلك لأنها تعتبر من أهم القنوات على مستوى الوطن العربي وتقدم الكثير من المحتويات المميزة والمختلفة وتعرض أحدث الأفلام الوثائقية ومنها الأفلام الوثائقية للحيوانات بكافة أنواعها المختلفة وتقوم أيضاً بعرض العديد من الأفلام والبرامج الشيقة والممتعة لذلك سنتناول الحديث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

سوف نتحدث عن كافة التفاصيل الخاصه بـ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات: 11226.

معدل ترميز القناة: 30000.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات: 11804.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك SD هو: 11526.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ⅚.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك سنقوم بالتحدث عن المميزات التي تتميز بها قناة ناشيونال جيوغرافيك وهي كالتالي: