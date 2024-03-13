“اعرف حقك وانت بتصرف”.. ما هو نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024 وما هي أسعار السلع التموينية في رمضان
يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في التموين لشهر مارس الجاري 2024، وخصوصا مع استمرار صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري، حيث تناقلت العديد من الأخبار حول تخفيض الحكومة عدد كبير من السلع التموينية لهذا الشهر، مع إجراء العديد من التحسينات على المقررات التموينية، لذلك سنقوم في هذا المقال بالرد على جميع تساؤلاتكم حول نصيب الفرد الواحد في السلع التموينية من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اطلاعكم على جميع اسعار السلع التموينية لشهر مارس الجاري 2024.
نصيب الفرد في التموين لشهر مارس
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة تموين وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وقد قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بتحديد نصيب الفرد في التموين لشهر مارس من التموين كالآتي:
- للفرد الواحد المسجل على بطاقة التموين زجاجة زيت 800 مللي، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.
- لكل فرد مسجل على البطاقة كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.
- للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد كيلو أرز أو مكرونة فقط.
- بالنسبة للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر 2 كيلو أرز 800 جرام أو مكرونة.
أسعار السلع التموينية
وقد جاءت بعض أسعار السلع التموينية لشهر مارس كالآتي:
- 1 كجم من السكر المعبأ: 12.60 جنيه.
- زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.
- 1 كجم من الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.
- 1 كجم من الدقيق: 18 جنيه.
- 800 جرام من المعكرونة: 13 جنيه.
- 400 جرام من المعكرونة: 6.50 جنيه.
- 500 جرام من الفول المعبأ: 9 جنيه.