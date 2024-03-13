“لو بطاقتك وقفت”.. خطوات تقديم تظلم للمحذوفين من التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة والمستندات المطلوبة

في ضوء ما أوضحته وزارة التموين بشأن قرار حذف أصحاب السيارات الحديثة من التموين في وقت سابق، حيث تم حذف البطاقة التموينية من قاعدة البيانات التموينية لأصحاب السيارات الحديثة وذلك سعياً من الوزارة نحو وصول الدعم للفئات المستحقة، وسوف نوضح كيفية تقديم تظلم للمحذوفين من التموين بسبب امتلاك سيارات حديثة من خلال هذا المقال.

حذف أصحاب السيارات الحديثة من التموين

أوضحت وزارة التموين أنه فيما يخص أصحاب السيارات الحديثة فسوف يتم إجراء الآتي:

حينما يكون رب الأسرة من مالكي السيارات الحديثة، فسوف يتم وقف البطاقة التموينية.

حيث تندرج تلك الحالة تحت بند عدم الاحتياج للدعم التمويني، والذي بدوره يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

هذا ويستثنى من ذلك القرار جميع المستفيدين من المبادرة الرئاسية الخاصة بعمليات إحلال السيارات.

يضاف إلى ما سبق تنويه الوزارة إلى أن السيارات الحديثة التي تخرج من نطاق الدعم التمويني، هي تلك السيارات التي تحمل موديل 2018 فأحدث.

مع الأخذ في الحسبان أن الوزارة سوف تعمل على قدم وساق، وذلك وفق محددات لضمان التطبيق العادل للقرار.

تقديم تظلم للمحذوفين من التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة

في إطار استفادة ما يقارب 65 مليون مواطناً من الدعم التمويني، وذلك عبر ما يتعدى 21 مليون بطاقة تموينية، ويمكن تقديم تظلم للأشخاص ممن لا يمتلكون تلك الميزة وهي السيارة الحديثة، وذلك عبر تقديم المستندات الآتية: