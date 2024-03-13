“احجز وانت في مكانك”.. شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 جميع المحافظات إلكترونياً عبر الرابط الرسمي

يهتم العديد من المواطنين في العراق بمعرفة شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، حيث أعلنت مديرية شؤون البطاقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في العراق عن قيامها بفتح باب التقديم في عملية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، وقد أوضحت أنه يتوجب على المواطنين القيام بتحديث بياناتهم من أجل الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة وهذا من خلال رابط معين سوف نتعرف عليه من خلال المقال التالي.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

فيما يلي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024:

يجب أن يكون الفرد مواطن عراقي الأصل مقيما داخل العراق.

أن يكون الشخص بالغا وعمره أكثر من 18 عام.

يتم الحجز بشكل إلكتروني من خلال الموقع الذي وفرته المديرية.

تواريخ الحجز غير متاحة خلال العطل الرسمية ويراعي معرفة أن عملية الحجز مخصصة لمرة واحدة فقط لكل رقم مقدم كل عشر أيام وهذا لفسح المجال لجميع المواطنين.

التسجيل لأول مرة يقصد به إصدار البطاقة الوطنية بدلا عن هوية الأحوال المدنية.

يجب أن يكون الحجز من خلال اسم ثلاثي ورقم هاتف صحيح ويجب أن يكون رقم الهاتف غير مستخدم أكثر من مرة في الحجز .

يعتبر موعد المراجعة نافذ لمدة خمس أيام من تاريخ بداية الحجز.

يجب اختيار عدد أفراد الأسرة البالغين أكثر من 12 عام فما فوق من خلال اختيار حقل عدد أفراد الأسرة.

يطب الاحتفاظ بموعد الحجز ورقم الحجز المخصص وهذا لتسهيل عملية الدخول إلى الدائرة من أجل إتمام عملية التسجيل للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة ولتسهيل عملية الاستعلام عن الحجز.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

يمكن حجز البطاقة الوطنية في العراق من خلال خطوات بسيطة وفقاً لشروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال الآتي: