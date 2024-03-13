[ تحميل جاتا ليبرتي سيتي الأصلية ] من الموقع الرسمي لشركة RÓCKẞTAR..نزلها وألعب مع أصحابك أونلاين

تحميل جاتا ليبرتي سيتي الأصلية التي تعتبر من الألعاب المحبوبة في سلسلة الألعاب الشهيرة جراند ثيڤت اوتو التي صدرت في 2005، وهذه اللعبة تم ترجمتها إلى العديد من اللغات بالإضافة إلى أن اسمها سرقة السيارات في حلقات ليبرتي سيتي كما أن هذه اللعبة قامت بالمحافظة على جوهر اللعبة الكلاسيكية التي تعمل على تقديم عدد مختلف من المتعة.

تحميل جاتا ليبرتي سيتي الأصلية

عملت الشركة المنتجة للعبة على إصدار نسخة منها على أجهزة البلايستيشن في عام 2006، ولكن في عام 2015 قامت الشركة بإصدار نسخ للهواتف الذكية، كما أن اللعبة تعرف باسم GTA LCS وتكون مهام اللعبة كما يلي:

يجب الهروب من عناصر الشرطة.

القيام بملاحقة بعض الأشخاص، وأيضًا التقاط صور مختلفة لهم.

التمكن من الفوز في السباقات، بالإضافة إلى القيادة الجنونية من أجل إخافة الأعداء.

التوجه إلى بعض الأماكن لتمكن من السرقة والهروب.

يلزم مساعدة الحلفاء وأيضًا حمايتهم.

مميزات لعبة جاتا ليبرتي سيتي الأصلية

تعددت مميزات اللعبة وقد حرصت شركة الإنتاج على تجديد هذه المميزات وزياداتها كل فترة، وتكون المميزات كما يلي: