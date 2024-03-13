تعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2024

تستمر منصة الدعم والحماية الخاصة بوزارة الموارد البشرية بالسعودية في العمل على توفير كافة البيانات وأهم المعلومات وإجابة الاستفسارات الخاصة بالمواطنين وخاصة فينا يتعلق بالدعم والضمان الاجتماعي، ويتم الإعلان عنها أولا بأول عبر موقع الوزارة الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم ووفقا لما هو مقرر صرف المقررات وراتب الضمان الاجتماعي في أول كل شهر ميلادي وذلك لجميع المسجلين بالضمان سواء المسجلون القدامى أو المستفيدون الجدد من الضمان الاجتماعي، والآن سوف نتعرف على موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في رمضان.

هل تم البدء في صرف الضمان الاجتماعي قبل شهر رمضان

لم تقم أي جهة أو هيئة بالإعلان من قبل الجهات المعنية بالدعم في السعودية عن أي معلومات تتعلق بمواعيد الصرف خاصة قبل بداية شهر رمضان المبارك، كما يمكنكم المتابعة المستمرة لكافة الأخبار المتعلقة والتعليمات والإرشادات الصادرة وذلك على منصة وزارة الموارد البشرية، وأيضا متابعة الحساب الشخصي على منصة الضمان الاجتماعي من أجل معرفة موعد نزول الراتب.

ما هو موعد صرف الضمان الاجتماعي في أبريل؟

تعمل حاليا كافة الجهات المعنية والمختصة بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بنهو كافة الإجراءات اللازمة لصرف الرواتب في موعدها المقرر في 1 من أبريل 2024 وهو ما سيوافق حينها 22 من رمضان 1445 كما سيتم صرف القيمة الخاصة بالمكرمة الملكية نهاية شهر رمضان وقبل أن يبدأ عيد الفطر المبارك، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت بتحديد مجموعة من المعلومات التي تتعلق بتحديث المنظومة الخاصة بالدعم الاجتماعي وما تشتمل عليه الكثير من فئات المواطنين في المملكة العربية السعودية.