دار الإفتاء المصرية توضح مقدار كفارة الصيام بالمال في شهر رمضان 2024 لبعض الفئات.. تعرف عليها الآن

يهتم العديد من المسلمين بمعرفة مقدار كفارة الصيام بالمال 2024، حيث أنه حل علينا شهر رمضان المبارك ونحن المسلمون مأمورون من الله سبحانه وتعالى بصيامه ولكن بعض الأفراد قد يتعرضون لمشاكل صحية قد تعوقهم عن صيام شهر رمضان ولهذا فإن عددا كبيرا منهم يبحثون عن كفارة صيام المريض حتى يمكنه إخراجها بدلا من يوم الصيام الذي أفطره، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على كافة تفاصيل كفارة الصيام بالمال 2024.

كفارة الصيام بالمال 2024

أنهت دار الإفتاء المصرية هذا الجدال حول مقدار كفارة الصيام بالمال للمريض هذا العام من أجل التيسير على المسلمين المرضى الذين قد أفطروا بعض الأيام في رمضان بسبب مشكلة صحية أو مرض ما ويريدون أن يعرفوا ما حكم ورأي الدين في ذلك من خلال قيام الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بنشر فيديو على تطبيق يوتيوب وقد قال الشيخ أن صيام رمضان هو واجب على كل مسلم ومسلمة وأنه لا يجب الإفطار للرجل والمرأة إلا بعذر مرضي أو شرعي للمرأة في أيام الحيض.

وأضاف أنه يمكن للمرأة إذا أفطرت بعذر شرعي أن تقضي صيام هذه الأيام فيما بعد بينما إذا أفطر الرجل أو المرأة بعذر مرضي وجب القضاء أي صيام مقدار الأيام التي أفطرتها حتى لو تأخر الصيام سنة أو اثنتين أو ثلاثة فإن كان مريضا ولا يستطيع القضاء بالصوم أيضا فإنه وجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره أو إخراج فدية أي وجبة عن كل يوم.

مقدار كفارة الصيام بالمال 2024

بينما الفدية بالمال قد حددتها دار الإفتاء المصرية وهي 30 جنيه كحد أدنى عن اليوم الواحد، وحسب بيان دار الإفتاء لتصحيح كثير من المصطلحات الدارجة فإن: