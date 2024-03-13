“اعرف معادك”.. موعد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عموم المحافظات والرابط الرسمي للحجز

قامت مديرية شؤون البطاقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بالإعلان عن موعد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة، وذلك للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق وأوضحت أن طريقة الحجز سوف تكون بنظام توزيع الساعات على مدار اليوم وأن كل دائرة لها بطاقة وطنية محددة تحتوي على رابط متاحا في ساعة محددة بحيث يسهل ذلك عملية الحجز الإلكتروني لكل المواطنين الراغبين بالحجز في كافة محافظات العراق، وفي هذا المقال سوف نتناول كافة التفاصيل.

موعد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024

موعد حجز محافظة المثنى ومحافظة ديالي من الساعة 9 مساء حتى الساعة 10 مساء.

موعد حجز محافظة كربلاء ومحافظة النجف من الساعة 8 مساء حتى الساعة 9 مساء.

موعد حجز محافظة بابل ومحافظة الديوانية من الساعة 7 مساء حتى الساعة 8 مساء.

موعد حجز محافظة ميسان ومحافظة واسط من الساعة 6 مساء حتى الساعة 7 مساء.

موعد حجز محافظة الأنبار من الساعة 5 مساء حتى الساعة 6 مساء.

موعد حجز محافظة ذي قار من الساعة 4 مساء حتى الساعة 5 مساء.

موعد حجز محافظة البصرة من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء.

موعد حجز مدينة الصدر صباحي ومدينة الصدر مسائي والنصر والسلام من الساعة 2 مساء حتى الساعة 3 مساء.

موعد حجز الكرادة الشرقية وأبي غريب والمدائن والاعظمية من الساعة 1 مساء حتى الساعة 2 مساء.

موعد حجز مدينة بغداد الجديدة والرشيد والمنصور واللطيفية من الساعة 12 مساء حتى الساعة 1 مساء.

موعد حجز الكاظمية صباحي والكاظمية مسائي والطارمية والمحمودية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

موعد حجز الكرخ الصباحي والكرخ المسائي واليوسفية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

موعد حجز الرصافة شارع المغرب والرصافة ساحة عنتر والتاجر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 صباحا.

موعد حجز محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك ومحافظة أربيل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 صباحا.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق