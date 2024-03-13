عالم المعرفة.. استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD على نايل سات وعرب سات 2024

يسعى الكثير من محبي المحتوى الطبيعي والوثائقي إلى الحصول على أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض برامج تتعلق بعالم الحيوان والطبيعة، ولذلك من خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نوضح لكم المعلومات اللازمة حول أحدث ترددات القناة على الأقمار الصناعية على مختلف الأقمار الصناعية بالإضافة إلى مزيد من المعلومات الأخرى.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي منارة إعلامية عربية رائدة في مجال البرامج الوثائقية، تأسست عام 2009 بالتعاون بين شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية وشركة أبوظبي للإعلام، تقدم القناة محتوىً متميزًا باللغة العربية، يتناول مختلف جوانب العلوم والتاريخ والطبيعة والثقافة، من خلال برامج منتجة بأعلى معايير الجودة والتقنية.

تبحر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بمشاهدها في رحلات شيقة عبر أرجاء العالم، مستكشفة عوالم الحياة البرية المدهشة، وغموض الكون الفسيح، وكنوز الحضارات القديمة، وروعة الثقافات المتنوعة، وتشارك القناة مشاهديها في مغامرات استثنائية مع نخبة من العلماء والمصورين والمغامرين، مكشفين عن أسرار الكون وجمال الطبيعة وتنوع الثقافات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

يتميز القمر الصناعي نايل سات بتوفير العديد من القنوات الفضائية المحبوبة، منها قناة ناشيونال جيوغرافيك، إليكم أحدث الترددات للقناة على هذا القمر الصناعي:

التردد الأول:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التشفير: غير مشفر.

التردد الثاني:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التشفير: غير مشفر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

بالإضافة إلى نايل سات يمكنكم متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

التشفير: مشفر.

ميزات ناشيونال جيوغرافيك

تشتهر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بأنها: