تراجع ملحوظ لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، نجد أن هناك تحركات مستمرة ويومية في أسعار الذهب محلياً وعالمياً، حيث قفز الفترة الماضية سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 1200 وهذا ما أشعال حالة من غضب الكثير من الناس لأنها قيمة كبيرة، مما تقل فرص الشراء عن قبل بسبب ارتفاع الأسعار اليومية للمعدن الأصفر، حيث تتعلق الأسعار بسعر الدولار عالمياً ومدى تحركات البورصة، كما تؤثر الأسعار على العرض والطلب، اتخذ البنك المركزي الأيام الماضية مجموعة من القرارات الجديدة عن رفع قيمة الفائدة 6% وهذا كان له تأثير واضح وسريع في تحرك أسعار الذهب يعود للارتفاع بعد تراجع دام لنحو أسبوعين، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 13 من مارس 2024 هناك تحديثات جديدة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر، حيث شهد عيار 21 استقرار ملحوظا وتأتي الأسعار الجديدة على النحو التالي

يصل سعر جرام الذهب عيار 24 3565 جنيه مصري.

كما يصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 3120 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 13 مارس نحو 2674 جنيه مصري.

وسعر جرام الذهب عيار 14 وصل 2085 جنيه مصري.

وسجل سعر الجنيه الذهب 24960 جنيه.

و سجلت اونصة الذهب عالمياً نحو 2162 دولار امريكي.

سعر الذهب في محلات الصاغة

قدمنا لكم أسعار الذهب التحديثات الصباحية ليوم الأربعاء 13 مارس، حيث تراجع سعر الذهب عن الأمس بنحو 60 جنيه في جرام 21 والذي يعتبر أكثر أنواع الذهب شراءً، وتبدأ أسعار المصنعية لكافة الأعيرة على النحو التالي: