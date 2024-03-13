ضحك طفلك في رمضان..ثبت الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات لمشاهدة المسلسلات الكرتونية

هناك بحث متواصل حول تردد قناة توم وجيري الجديدة على العديد من الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات لمشاهدة المسلسلات الكرتونية الشهيرة الحصرية والمميزة للطفل العربي الصغير حيث تقدم قناة توم وجيري مجموعة من مسلسلات الكارتون التي كسبت شهرة واسعة في العالم العربي لأنها قناة مجانية ومتاح المشاهدة في أي وقت مناسب للأسرة كما تقدم القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية والمسلسلات الكرتونية المفضلة عند الكثير من الأطفال العرب لذا سنشرح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات لمشاهدة أحدث المسلسلات الكرتونية في اليوم.

ثبت الآن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

قناة توم وجيري من القنوات التي تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة بسبب أنها تقدم العديد من المسلسلات الكرتونية التي يبحث عنها العديد من محبي ومتابعي قنوات الأطفال لذلك يمكن تنزيل القناة الفضائية من خلال الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول ثم بعد ذلك الضغط على زر إضافة تردد جديد وكتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث وسوف ينزل لكم قناة توم وجيري الجديدة لكل الأطفال.

ما هو تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات

القمر الصناعي : النايل سات .

تردد القناة : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة على قناة توم وجيري: SD.

ما هو أحدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات