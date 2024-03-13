ظهرت الان هسة أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024 عموم محافظات العراق

اشترك العديد من المعلمين في مسابقة تعيينات وزارة التربية العراقية، ومن وقت الانتهاء من المسابقة وهم ينتظرون نتيجة المسابقة والإعلان عن أسماء الأشخاص المقبولين بها، حيث أن المقبولين في هذه المسابقة يحصلون على عقود وهي مسابقة الـ6000 معلم، وقامت الوزارة بالاعلان عن مجموعة من الخطوات التي يمكنك من خلالها معرفة أسماء المقبولين في المسابقة والأوراق التي يجب تجهيزها لهذه المسابقة، ونذكر لكم تفاصيل معرفة أسماء المقبولين من خلال المقال.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية

تقدم على هذه المسابقة عدد كبير جدا، وأعلنت الوزارة بأنها قامت بفحص جميع طلبات المتقدمين وتم قبول عدد منهم، فإذا كنت ترغب في معرفة إذا كنت من المقبولين أم لا، فعليك بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية.

تظهر أمامك على الشاشة مجموعة من الخيارات، قم باختيار ” عقود تعيينات وزارة التربية والتعليم”.

اختر المحافظة التي تقيم بها.

قم بالضغط على ” تحميل”.

سيظهر أمامك جميع أسماء الأشخاص المقبولين في هذه المسابقة ويتضح لك أيضا أسماء الأشخاص الغير مقبولين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة التربية

بعد توضيح خطوات الاستعلام عن القبول، فإذا وجدت نفسك من المقبولين فأنت في حاجة إلى معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة التربية والتعليم، ونذكر لكم هذه الأوراق من خلال النقاط التالية: