مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 3 في رمضان 2024 بطولة مي عمر.. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

تتزايد عمليات البحث عن مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 3 في رمضان 2024 الذي يعد من المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، حيث أبدعت مي عمر في تقديم دورها في مسلسل نعمة الأفوكادو على الرغم أنها تلعب دور مختلف وجديد لم تقدم مثله من قبل، وحقق الحلقات الأولى من العرض أعلى نسب من المشاهدة وبدأ الجمهور يتساءل عن جميع القنوات التى تنقل المسلسل، هناك فريق عمل كبير يشارك في هذا المسلسل المميزة وعلى رأسهم مي عمر وأحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي، يتنافس مسلسل نعمة الأفوكاتو ضمن الماراثون في رمضان الجاري، تفاعل الجمهور مع الحلقة الثانية من المسلسل والتي شهدت أحداث شيقة للغاية واليوم سوف نتعرف سوياً على أحداث وقصة مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 3 في رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 3 في رمضان 2024

شاركت مي عمر في العديد من الأعمال الرمضاني واخر الاعمال التلفزيونية التي قدمتها مي عمر مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2024 مع النجم الكبير ياسر جلال وحقق المسلسل نجاح كبير ونال إعجاب الجمهور المتابع، وتتولى نجاحات مي عمر وتقدم نعمة الافوكاتو وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول شخصية نعمة وهي محامية ناجحة جداً في عملها وتترفع في الكثير من القضايا وتسعى لتحقيق ذاتها في مجال المحاماة وتدافع عن المظلومين لكنها تعاني من بعض المشاكل الاسرية بسبب عدم تحمل زوجها المسؤولية وعدم رغبته في العمل

ورغم ذلك تسانده دائماً لكن تكتشف خيانته في الحلقات القادمة وتنقلب رأساً على عقب وتبذل جهد لكي تصبح من أهم المحامين وتتمكن من الربح في قضية كبيرة مبلغ 10 مليون جنيه، يعرض مسلسل نعمة الافوكاتو على شاشة قناة mbc مصر يومياً في تمام الساعة 10 مساءً والإعادة الساعة 12 مساءً وعلى قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة 1.30 صباحاً.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو