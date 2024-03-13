المالية “رسميا” .. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مع الزيادة الجديدة (احسب مرتبك)

ينتظر جميع موظفي مصر موعد صرف مرتبات شهر مارس، حيث أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024، كما صرح بذلك وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومن جانبه أضاف أن المرتبات لهذا الشهر ستكون متضمنه الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي رفع فيها الحد الأدنى للأجور نسبة 50% ليكون 6 ألاف جنيها كحد أدنى للأجور، ومن خلال الأسطر التالية نبين مواعيد صرف مرتبات مارس، وجدول الزيادات.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية صرف المرتبات مدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

وقد أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر مارس 2024 تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، كما بينت أن العاملين في الجهات الحكومية المختلفة يستطيعوا الاستعلام عن موعد صرف مرتباتهم من الجهة التي يعملون بها.

ووجهت النصح لجميع العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بَدْء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

جدول زيادة المرتبات 2024

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الأجور في خطاب له سابق حيث بين فيه زيادة مرتبات العاملين بالدولة بحد أدنى 6000 جنيه للدرجة السادسة ويتم تقرير الزيادة على باقي الدرجات، كما هو مبين في الجدول التالي:

الدرجة المرتب الشهري السادسة 6000 جنيه الخامسة 6500 جنيه الرابعة 7000 جنيه الثالثة 7500 جنيه الثانية 8000 جنيه الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه

أعلنت هذه الزيادة من قبل رئيس الدولة مساعدة لجميع موظفي الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما بينا لكم خلال مقالنا مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 متضمنة الزيادة التي اقرها رئيس الجمهورية.