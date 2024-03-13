ظهرت هنا.. جميع أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024 من موقع وزارة التربية العراقية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024، ومن ثم فإن تعيينات وزارة التربية العراقية ضرورية للغاية، وذلك لأنها تساهم بشكل كبير ومباشر في زيادة الكوادر التعليمية العراقية، وذلك يؤدي إلى زيادة جودة العملية التعليمية، كما أنها تساعد في تلبية الإحتياجات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بتغطية العجز في المعلمين في العديد من التخصصات، كما أن هذه التعيينات تنعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط الإستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024، وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة أوراق المتقدمين، ومن ثم يمكنك الإستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

ومن ثم الضغط على مسابقة وزارة التربية 2024.

ثم بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك بدقة، وذلك في الخانات المتاحة أمامك.

وكذلك أيضًا قم باختيار المحافظة التابع لها.

بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة التخرج، وغيرها من الأوراق التي أعلنت عنها الوزارة.

وكذلك أيضًا إرفاق صورة بطاقة الهوية، وبطاقة السكن.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

يجب الإنتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة أمامك.

المستندات المطلوبة في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

وضحت وزارة التربية العراقية عن المستندات اللازمة في تعيينات الوزارة، ومن هذه الأوراق ما يلي: