100 دولار كم دينار عراقي اليوم.. انخفاض مفاجئ في  أسعار الدولار أمام الدينار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدولار الأمريكي انخفاضًا أمام الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، وذلك في بغداد وأربيل وعاصمة كوردستان، وغيرها من العواصم والمحافظات الأخرى، مع غلق التداول أم الثلاثاء، على ان يُراعي بأن ذلك جاء بعد عدة ارتفاعات كبيرة شهدت العملة الخضراء أمام الدينار والعملات المحلية في العراق، ويمكن التعرف على أخر تحديثات هذه الأسعار كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها جميع المواطنين العراقيين، ومعرفة باقي الأسعار كذلك في العراق.

سعر 100 دولار مقابل الدينار

ووصل سعر الـ 100 دولار مقابل الدينار نحو 150200 دينار عراقي، وذلك مع غلق التداول في بورصتي الكفاح والحارثية أمس، لكن اليوم سجلت الـ 100 دولار نحو 150400 دينار عراقي، حيث إن الإنخفاض والإرتفاع يكون وفقًا للحالة الاقتصادية التي يمر بها البلاد، ونقص العملة الخضراء في العديد من البورصات والمصارف الحكومية العاملة في الدولة.

أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

وبلغ سعر الـ 1000 دولار في بورصة أربيل نحو 15200 دينار عراقي للبيع، في حين أن الشراء سجل نحو 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وجاءت كل هذه الأسعار وفقًا لما تُحددها البورصات العراقية، والعمل على معرفتها عبر التطبيقات الإلكترونية التي تطرحها هذه البورصات أمام المواطنين في إطار التسهيل عليهم بمعرفة أخر التحديثات التي تتم على العملات الأجنبية والعربية.