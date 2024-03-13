بـ100000 دينار الان.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يهتم العديد من المواطنين السعوديين بمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والمتقاعدين هم الأشخاص الذين بلغ عمرهم سن المعاش فقامت الدولة بتوفير معاشات لهم لسداد احتياجاتهم ولتوفير احتياجاتهم ولتسهيل المعيشة عليهم، هؤلاء الأشخاص يهتمون دائما بمعرفة موعد صرف الرواتب الخاصة بهم ويتابعون قرارات الدولة بشأن هذا الأمر، فهم ليس لهم أي دخل آخر غير هذا المعاش فهم يعتمدون عليه بشكل كامل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يتساءل المواطنين العراقيين المتقاعدين عن موعد صرف المعاشات لهذا الشهر، وتم الإعلان من قبل الوزارة أكثر من مرة قبل ذلك عن الموعد المحدد لصرف المعاشات، ولكنهم يبحثون ويرغبون في التأكد من الموعد وذلك رغبة منهم في تقديم موعد صرف المعاشات.

كما أنه يزداد البحث والتساؤل أيضا بعد الإعلان عن أي زيادة خاصة بهم تلحق المعاشات، وقد تم الإعلان من قبل على أن هناك زيادة تلحق بجميع المعاشات هذا الشهر وهذه الزيادة تصل إلي مبلغ قدره 100 ألف دينار.

كما أعلنت وزارة المالية العراقية قبل ذلك أن موعد صرف المعاشات يكون في أول يوم من الشهر الجديد، على سبيل المثال يتم صرف معاشات شهر مارس في يوم واحد من الشهر نفسه.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

بعد الإعلان عن زيادة الرواتب من قبل وزارة المالية العراقية، كثرت تساؤلات أصحاب المعاشات ويرغب كل شخص منهم في معرفة الزيادة المحددة الخاصة به التي تلحق بالمعاش الخاص به على وجه الخصوص، يمكنك الاستعلام عن هذه الزيادة بإتباع الخطوات التالية: