هانت كلها ايام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 زيادة جديدة 15% ورابط الاستعلام بالرقم القومي

بحث كبير جداً عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 لأن موعد الصرف يأتي تزامناً مع الأيام الأولى من شهر رمضان والتي تزداد احتياجات ومطالب المواطنين، فئة تكافل وكرامة يحتاجون للمساعدة ويد العون دائماً لأنها ضمن فئات الاستحقاق الأولى، كان البعض يعتقد بأن عمليات الصرف تأتي مبكراً تلك المرة بمناسبة شهر رمضان لكن لم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي أي قرارات بذلك لأن عمليات الصرف تتم بالميزانية الجديدة بعد الإعلان عن إضافة زيادة جديدة بقيمة 15% لأصحاب معاش تكافل وكرامة

يستفيد من دعم تكافل وكرامة أكثر من 5.2 مليون ونصف أسرة مستفيدة ومازالت وزارة التضامن الاجتماعي تستقبل تسجيلات جديدة وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها وهذا بتوجيهات من السيد الرئيسي لتوفير حياة كريمة للأسر المتضررة، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

بدء العد التنازلي على صرف مستحقات الدعم النقدي معاشات تكافل وكرامة التي ينتظرها المستفيدين بفارغ من الصبر، حيث تتم عمليات الصرف بالزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15%، على أن تبدأ عملية الصرف يوم الجمعة الموافق 15 من مارس الجاري 2024 من خلال البنوك الزراعية ومن خلال مكاتب البريد المصري أو عن طريق فوبري وماكينات الصرف الآلي ATM وهذا ما يسهل على المواطنين الحصول على المعاش دون التقيد بيوم العطلة الأسبوعية، وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024.

رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنكم الاستعلام عن قيمة راتب تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الأخيرة وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالية