【﻿يا ترى الدولار رايح على فين】تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية

منذ تحرير سعر الجنية من قبل البنك المركزي ولجميع يبحثون باستمرار عن سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية، جاء هذا القرار من قبل البنك المركزي لتضق الخناق على السوق الموازية والمضاربات التي كانت تحدث من خلالها، كما أيضا أتاح للمستثمرين التعامل مع البنوك بشكل رسمي، لكي يعود بالدرجة الأولى على الاقتصاد المصري بالإيجاب، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على مفاجأة سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أول مرة منذ ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق نجد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء عن البنوك، فمنذ أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل غير مسبوق، حتى سجل اليوم الأربعاء 49.45 جنيه مصري للشراء، فيمَا سجل سعر البيع: 48.96 جنيه مصري، مع العلم أن هذا هو السعر العام في السوق الموازية فقد يختلف قيلا من مكان لأخر.

ما هو سعر بيع الدولار اليوم في البنوك؟

في حين تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عن البنوك تم تخفيض سعر الدولار في البنوك بعد ما تجاوز الـ50 جنيه في عضها تراجع ليكون في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 49.00 جنيه، والبيع: 49.10 جنيه.

بنك مصر:سعر الشراء: 49.03 جنيه، والبيع: 49.13 جنيه.

البنك التجاري الدولي مصر: سعر الشراء: 48.95 جنيه، والبيع: 49.05 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء: 49.25 جنيه، والبيع: 49.35 جنيه.

البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 48.97 جنيه، والبيع: 49.11 جنيه.

هذه أسعار الدولار في بعض البنوك ويختلف اختلافا يسيرا في الباقي لا يصل إلى جنيها واحدا، كما أنه من الصعب التنبؤ بدقة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة القادمة، لذلك ننصح بمتابعة أسعار الدولار في البنوك لا سيما أكبر بنكين في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر.