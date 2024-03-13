أسعار الذهب في العراق.. انهيار مفاجئ في سعر المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

واجهت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية داخل جميع المحلات والبورصات العاملة في العراق، لتنخفض إنخفاضًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق13 مارس 2024، عقب الجلسة السابقة التي انعقدت خلال الشهر، مما عزز ذلك العوائد السندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضعف خفض سعر الفائدة في شهر يونيو من مجلس الإحتياطي الاتحادي في امريكا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار الذهب في العراق مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء وفقًا لما يلي:-

وصل سعر سعر الذهب عيار 24 فى العراق 91,612 دينار أي69.99 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 فى العراق 80,162 دينار بنحو61.24 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى أسواق العراق 68,710 دينار.

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء

ولمعرفة باقي أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، يُرجى اتباع الأتي:-

وصل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,849,121 دينار.

سعر كيلو الذهب فى العراق 91,611,597 دينار.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية قرابة الـ 0.33% أي نحو 2175 دولار للأوقية، هذا بعد ارتفع في الجلسات المتتالية المنعقده من قبل البنك المركزي الأمريكي، فيما سجل المدن الأصفر نحو 2195 دولار في أخر التحديثات له يوم الجمعة الماضية، بما تراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية 0.32% إلى 2181 دولار للأوقية.