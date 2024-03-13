نزلت بالزياة.. رواتب المتقاعدين في العراق 2024  استعلم عنها عبر رابط موقع وزارة المالية

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين فى العراق، 2024 حيث أعلن مجلس الوزراء في العراق عن زيادة رواتب جميع المستفيدين من رواتب التقاعد فى جميع المحافظات العراقية، وتم تحديد قيمة هذه الزيادة بمبلغ يقدر بحوالي 100 ألف دينار عراقي، و تأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة العراقية على تعزيز الرواتب لمساعدة الأشخاص المستفيدين على تحسين مستوى حياتهم في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، تهدف هذه الزيادة إلى توفير حياة كريمة للمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية،و وتعكس الجهود الحكومية لتخفيف الضغوط المالية التي يمكن أن يواجهها المتقاعدون وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة الصعبة.

رواتب المتقاعدين بالعراق 2024:

تم تعديل رواتب المتعاقدين في العراق حيث يتقاضى المتعاقد الآن راتبًا يبلغ حوالي 500 ألف دينار عراقي بدلاً من 300 ألف دينار عراقي، وفي حال كان المتعاقد يتقاضى راتبًا يقارب 500 ألف دينار عراقي، سيحصل على راتب يصل إلى 600 ألف دينار عراقي، وبالنسبة للمتقاعدين، فسيحصل المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبًا يقدر بحوالي 700 ألف دينار عراقي على راتب جديد قيمته 800 ألف دينار عراقي، وكذلك، سيحصل المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبًا يبلغ حوالي 750 ألف دينار عراقي على راتب قيمته تقريبًا 850 ألف دينار عراقي، و تأتي هذه الزيادات في رواتب المتعاقدين في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء الأفراد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتحسين حياتهم بشكل عام.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق: