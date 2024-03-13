هنفطر ايه النهاردة! أكلة مش هتخطر على بالك يا ست الكل!.. وصفة مطبخ اليوم

شيش طاووك بطرقة جميلة وسهلة وشهية لو عند ربع صدر من الدجاج، تستطيع عمل هذه الوصفة، أيضا يتاح عملها من أوراك الدجاج سنخبركم بجميع التركات التي سوف تبهركم بجمال الشيش طاووك ابقوا معانا.

مكونات وصفة الشيش طاووك

احضر كيلو من أوراك الدجاج المخلية وقم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم.

كوب زبادي كبير الحجم.

خمسة ملاعق من الصلصة.

نصف كوب من الزيت.

عصير إثنين ليمونه.

ملعقة توم كبيرة مفروم.

التوابل الشيش طاووك

ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج الجافة.

ملعقة من البصل البودر.

ثلاثة ملاعق من صويا الصوص.

نضيف جميع المكونات علي مكعبات الدجاج المتقطعة، ثم نقوم بخلطها ونتركها في هذة التتبيلة لمدة لا تثل عن ثلاث ساعات، علي العلم بانه لو قمت بتتبيلها من بالليل وقمت بتويتها علي الغداء ستكون روعه.

كيفية تسوية الشيش طاووك