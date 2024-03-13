تردد قناة النهار 2024 وتابع أقوى المسلسلات الرمضانية بجودة عالية hd

تردد قناة النهار 2024، يريد الكثير من الأشخاص معرفة المسلسلات الجديدة التي تنقلها قناة النهار قبل ضبطها على الجهاز، والبعض يبحث عن تردد القناة بعد انتشار قائمة المسلسلات المعروضة في رمضان على قناة النهار بشكل حصري، تخوض قناة النهار وقناة النهار دراما دراما رمضانية قوية للغاية استطاعت أن تمتلك حقوق نقل مجموعة من المسلسلات المميزة لكبار النجوم والنجمات.

حيث تعمل قناة النهار بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات ولن تتوقف لحظة واحدة ولم ينقطع إشارة البث عنها لما تستخدمه من تقنيات وإمكانيات عالية، النهار هيب قناة مصرية ذات وجهة جذاب تجعل الملايين من الأشخاص يتابعونها بشكل يومي لمتابعة المسلسلات والبرامج المختلفة، وخلال السطور التالي نتعرف معاً على تردد قناة النهار 2024.

تردد قناة النهار 2024

تعمل قناة النهار بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة في نقل المسلسلات الرمضانية الجديدة وتنقل برامج دينية هامة جداً وتعرض برامج للصحة وبرامج طبخ وتهتم كثيراً أن يكون الصورة والصوت في قمة النقاء والوضوح كيس يستمتع الجمهور المتابع ولذلك تعمل القناة بجودة عالية hd وتأتي رموز التردد على النحو التالي:

التردد: 11919.

القمر الصناعي:

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

برامج مسلسلات قناة النهار في رمضان 2024

تقوم قناة النهار بعرض باقة من البرامج والمسلسلات الجديدة وهي