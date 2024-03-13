بعد رفع الفائدة الجديد تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية

يتساءل الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك، حيث إن الريال السعودي يمثل أهمية كبيرة لدى عدد كثير من المصرين لما بين البلدين من علاقات، وكذلك لأن السُّعُودية يقصدها الكثير لأداء الحج والعمرة، لذلك يمثل سعر الريال أهمية كبيرة لدى الجميع، ومن خلال الأسطر التالية نعرض سعر الريال في السوق الموازية والبنوك المصرية، وتوقعات سعر الريال في الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

من اجل أهمية سعر الريال لدى جميع المسلمين في العالم ولا سيما في مصر، فهم دائمًا يريدون الاطلاع على سعر الريال لما لبلاد الحرمين من أهمية بالغة في نفوسهم، حيث يؤدون فيها فريضة الحج والعمرة، ومنذ أن أعلن البنك المركزي سعر تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري فقد تراجع سعر الريال بشكل كبير في السوق الموازية حتي يسجل اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري 13 جنيها لكل ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في البنك

كما يتساءل الكثيرون عن سعر الريال في البنوك المصرية، حيث تتيح البنوك بصرف ريالات على التأشيرات الرسمة تقدر بحوال 300 دولار على تأشير العمرة، لذلك بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري كما يلي:

البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 12.9893 جنيه مصري، والبيع: 13.0269 جنيه مصري.

بنك مصر: سعر الشراء: 12.9978 جنيه مصري، والبيع: 13.0299 جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 12.9949 جنيه مصري، والبيع: 13.0224 جنيه مصري.

هذا وقد بلغ سعر الريال في البنوك الخاصة على النحو التالي:

البنك الشراء (EGP) البيع (EGP) بنك قطر الوطني 12.99 13.03 بنك أبو ظبي التجاري 12.98 13.02 بنك عوده 12.97 13.01 بنك المجموعة المالية – هيرميس 12.96 13.00 بنك بلاتينوم 12.95 12.99 بنك أوف أفريقيا 12.94 12.98 بنك المشرق 12.93 12.97 بنك القاهرة 12.92 12.96

العوامل المؤثرة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

عدم استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نتيجة لبعض العوامل الآتية:

عدم استقرار أسعار النفط: حيث يساهم عدم استقرار أسعار النفط، على عدم استقرار سعر الريال مقابل الجنيه.

اتفاقات اقتصادية: حيث تساعد قوة الحالة الاقتصادية بين البلدين على استقرار السعر والعكس بالعكس.

العلاقات التجارية بين البلدين، مما أثر بشكل إيجابي على سعر الصرف، أو العكس.

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يتوقع بعض الخبراء استمرار ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف خلال الفترة القادمة، مدعومًا باستقرار أسعار النفط والتبادل التجاري بين البلدين، فيمَا يتوقع خبراء آخرون حدوث بعض التذبذبات الطفيفة في سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وذلك تبعًا لتطورات اقتصادية عالمية مثل أسعار الفائدة وأداء الأسواق المالية.

لذلك من الصعب التنبؤ بسعر الريال مقابل الجنيه الفترة القادمة، حيث تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، ونحن إلى ذلك ننصح بمتابعة الأخبار الاقتصادية وتطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك بشكل دوري للحصول على توقعات أكثر.