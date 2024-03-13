مواعيد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو مع مي عمر في رمضان 2024 اليوم الحلقة الثالثة

ظهرت الفنانة مي عمر خلال موسم الدراما هذا العام ببطولة مطلقة من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، وهو مسلسل درامي تقوم ببطولته مي بالتعاون مع زوجها محمد سامي كمخرج للمسلسل وأحد كاتبيه، ويشارك في “نعمة الأفوكاتو” كل من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس ، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، غادة فلفل، محمد دسوقي، محمد توكل، كما أنه من المتوقع أن يكون أحد المسلسلات البارزة في التنافس الدرامي الرمضاني لشهر رمضان 1445 ه/ 2024 م

القنوات العارضة لمسلسل نعمة الأفوكاتو

يتم عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو على قناة MBC مصر ومن خلال عرضين.

– العرض الأول: الساعة 11:00 مساء.

– الإعادة الأولى: الساعة 10:00 صباحا.

– على قناة MBC مصر 2 أيضا من خلال عرضين هما:-

– العرض الأول: الساعة 1:30 صباحا (بعد منتصف الليل).

– الإعادة الأولى: الساعة 4:00 عصرا.

– “نعمة الأفوكاتو” على قناة MBC دراما:

– العرض الأول: الساعة 5:00 مساء.

– الإعادة الأولى: الساعة 9:00 مساء.

– الإعادة الثانية: الساعة 5:00 صباحا.

– الإعادة الثالثة: الساعة 11:00 صباحا.

– على قناة MBC مصر 5:

– العرض الأول: الساعة 2:15 صباحا (بعد منتصف الليل).

كما يعرض المسلسل على شاهد.

فريق عمل مسلسل نعمة الأفوكاتو

– السيناريو كل من: محمد سامي ومهاب طارق والإنتاج: مي سليم والإخراج: محمد سامي.

ملخص فكرة وقصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار درامي حول المحامية الشابة والطموحة “نعمة” والذي تقوم بدورها الفنانة مي عمر، التي تتزوج من زوج فاشل وهو أحمد زاهر وتبذل جهودا كبيرة لمساعدته على النجاح، ولكنها تكتشف خيانته لها، وتقرر الانتقام منه حيث تتبين خيانة زوجها أحمد زاهر مع مي سليم وهي بالمناسبة أخت مها سليم منتجة المسلسل.

وتدور الأحداث هكذا مع نعمة التي تجد أيضا صاحب الشركة التي تعمل بها مديرة للشئون القانونية معجب بها ويتغزل بها، وتحاول نعمة في كلا الاتجاهين حل تلك المشاكل ورد الصفعة ونكران الجميل لزوجها الصاع صاعين.

ويشارك مي عمر ( نعمة أو علب) البطولة كل من أحمد زاهر ( صلاح) سارة ( أروى جودة ) في دور عشقية صلاح، والفنان القدير كمال أبو رية في دور ( سعيد أب علب ) أبو نعمة، والفنانة سلوى عثمان ولبنى ونس والفنان سامي مغاوري وهدير عبد الناصر، وعماد زيادة وطارق النهري وأحمد ماجد وولاء الشريف، وعددا من النجوم الشباب.