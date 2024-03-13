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خلاص مش هتشيلي هم.. جدول اكلات رمضان 2024 هتوفر عليك مجهود التفكير
من الأمور المهمة في شهر رمضان المبارك بالنسبة لربات البيوت هو إنشاء جدول اكلات رمضان للتسهيل عليهن، علاوة على ذلك تلاشي أمر تكرار الوجبات والأخذ في الاعتبار من الاقتصاد في الطعام في ذلك الشهر المبارك، حيث أنه سوف يتم عرض جدول يسير ليسهل على كل من ترغب في مائدة شهية ولذيذة ومفيدة وذات تكاليف إقتصادية، فيحتوى هذا الجدول على وجبات الإفطار والسحور وكذلك بعض المقترحات للمشروبات المفيدة، فتابعوا معنا الأسطر القادمة.
جدول اكلات رمضان
|اليوم
|وجبة الإفطار
|وجبة السحور
|العصائر
|1 رمضان
|اي نوع من أنواع المحاشي التي تفضله الأسرة مع نوع بروتين، كلحم أو دجاج، وشوربة لسان عصفور وسلطة
|فول ، جبنة بيضة، واي نوع خضار كالخس أو الجرجير أو الخيار
زبادي.
|تمر رطب ، بجانبه عصير البرتقال الفرش.
|2 رمضان
|مكرونة بالبشاميل، بطاطس محمره ، سلطة
|بيض مسلوق، جبنة قريش بالخضار، زبادي
|تمر رطب، عصير فراولة فريش.
|3 رمضان
|بسلة و أرز بالشعرية ونوع بروتين إذا توفر، من لحم او دجاج
سلطة
|جبنة فيتا بحبة البركة وفول بالليمون
زبادي
|تمر رطب ، عصير بلح باللبن.
|4 رمضان
|صينية بطاطس بالفرن، وبجانبها أرز أو يمكن اكلها بالخبز، ويمكن وضع نوع بروتين بداخلها إذا توفر
وسلطة
|بابا غنوج بالطحينة وخيار وزبادي
|تمر رطب، وعصير ليمون فريش.
|5 رمضان
|سمك مشوي وأرز أبيض وسلطة وطحينة.
|بيض أومليت وفول بالليمون ولبن رائب
|عرقسوس، تمر رطب.
|6 رمضان
|جلاش باللحمة المفرومة وسلطة وشوربة لسان عصفور ، وسلطة.
|فول بالبيض وزباي وخس
|سوبيا، تمر رطب.
|7 رمضان
|طاجن بامية وأرز بالشعرية ونوع بروتين إذا توفر.
|بطاطس مهروسة بالزبدة وزبادي وخيار
|عصير فراولة فرش، تمر رطب
|8 رمضان
|كبدة مشوية ونوع مشويات مثل المكرونة أو الأرز أو الخبز وسلطة وطحينة.
|عجة بيض وجبنة مثلثات وزبادي
|عصير جوافة فريش ، تمر رطب.
|9 رمضان
|كفتة فراخ ومكرونة بالوايت صوص وسلطة
|قطايف بالجبنة وبطاطس محمرة وزبادي
|عصير مانجو فريش، تمر رطب.
|10 رمضان
|مسقعة باذنجان وشكشوكة بالبيض وخبز بلدي.
|سلطة حمص وجبنة وزبادي
|لبن بالتمر، وتمر رطب
|11 رمضان
|كباب حلة وأرز أبيض وسلطة
|فول خلطة، جبنة بيضة ، خبز ، زبادي
|ليمون بالنعناع.
|12 رمضان
|سمك مقلى وأرز صيادية وسلطة
|بيض أومليت بالمشروم بالطماطم ، جبة دوبل كريم، خبز، زبادي
|عصير أناناس فريش، تمر رطب
|13 رمضان
|ملوخية، وبابا غنوج
|فلافل، فول، باذنجان وبطاطس محمرة، خبز زبادي، نوع خضار كالخس أو الجرجير أو الخيار.
|تمر هندي ، تمر رطب
|14 رمضان
|لحمة وفتة
|طاجن فول بالبيض، سلطة، جبنة، زبادي
|عناب، تمر رطب.