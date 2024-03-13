عاجل الان عطلة رسمية في العراق غدًا.. إقليم كوردستان يُعلن تعطيل الدوام الخميس

قامت حكومة إقليم كوردستان، بالإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية غدًا الخميس الموافق 14 مارس 2024، تزامنًا مع قدوم ذكرى ولادة الزعيم الكوردي، مصطفى بارزاني، إضافة إلى أن ذلك جاء حسب التقويم السنوي المُعلن من قبل الحكومة لتشمل جميع الدوائر الحكومية احتفالاً بهذه المناسبة الخالدة التي ينتظرها ملايين العراقيين من عام إلى أخر، لكي يتمكنوا من الحصول على مثل هذه الإجازات.

عطل رسمية في العراق

وتمر دولة العراق بمجموعة من العُطل الرسمية التي تُطبق في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية ومن بينها الأتي:-

إجازة يوم الجيش العراقي يوافق السبت 6 يناير 2024.

في حين أن عيد نوروز يوافق الخميس 21 مارس 2024.

إضافة إلى عُطلة عيد الفطر المبارك وهو يوافق 10 من شهر أبريل 2024.

كما أن عيد العمال داخل دولة العراق يوافق الأربعاء 1 مايو 2024.

فضلاً عن عيد الضحى وهو إجازة رسمية توافق الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة العراق لعام 2024

ولمعرفة باقي العطل الرسمية داخل دولة العراق، يُرجى اتباع الأتي:-