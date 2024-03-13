الذهب وصل كام انهارده؟ زيادة كبيرة رغم الانخفاض العالمي ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

شهدت تعاملات اليوم الأربعاء 13 مارس في قطاع الذهب ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم في بداية المعاملات بالمملكة العربية السعودية، كما جاء ذلك الارتفاع على الرغم من انخفاض سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكي، إضافة إلى أنه يمكن التعرف على آخر التحديثات التي تتمثل بها أسعار الذهب، وفقا لما سيتم طرحه لاحقا في هذا الموضوع حتى يتعرف عليها جميع المواطنين والمستثمرين في مجال الذهب داخل المملكة العربية السعودية، وفيما يلي أحدث تحديثات الأسعار والخاصة بكافة الأنواع من عيار 24 وعيار 21 وأيضا عيار 18 بالاضافة إلى سعر أوقية الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

– سعر الذهب عيار من 24 ارتفع إلى حوالي 262.45 ريال سعودي، أي ما يعادل 69.99 دولار.

– بالنسبة إلى الذهب من عيار 21 بلغ سعر الجرام الواحد حوالي 229.65 ريال سعودي.

– سعر الذهب عيار 18 تقريبا 196.84 ريال سعودي.

بالنسبة لسعر أوقية الذهب في المملكة اليوم فقد سجل حوالي 8.162 ريال سعودي (ما يعادل 2.177 دولار أمريكي) في تعاملات اليوم، وبلغ سعر كيلو الذهب داخل السعودية حوالي 262.447 ريال سعودي.

تراجع في أسعار الذهب عالميا

ومع كل ما سبق فقد تراجعت أسعار الذهب العالمية في الأيام القليلة الماضية بعدما وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بسبب الترقب من حدوث تضخم رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيره على سعر الدولار.

من الجدير بالذكر أن سوق ومعاملات الذهب تشهد خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع مطلع العام الجاري حالة من الاضطراب نتنيجة الى الارتفاع غير مسبوق في كافة دول العالمي في أسعار الذهب، حيث تعاني العديد منه نتيجة للتضخم الأمريكي، ويرى العديد من المحللين وخبراء المال والأعمال أن المشكلة ستظل راهنة ومتواجدة لقترة من الوقت مالم يتم وضع سياسات مختلفة للخد من التضخم واتساع الفجوة.