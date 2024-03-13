تعرف على الفئات المستهدفة من المكرمة الملكية في السعودية وموعد الصرف + شروط الاستحقاق

ينتظر جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث هم الفئات المستهدفة من المكرمة الملكية موعد صدور الأمر الملكي بصرف مكرمة شهر رمضان المبارك، هذا وقد أجابت وزارة الموارد البشرية على أسئلة المستفيدين من الضمان والمتعلقة بالمكرمة، التي الهدف منها تحسين ومساعدة محدودي الدخل والفقراء في المملكة العربية السُّعُودية.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين حقية موعد صرف المكرمة وإجابات وزارة الموارد البشرية على مستفيدي الضمان.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية السُّعُودية

تصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر فيها قَبُول الشخص أو عدمه في استحقاقه للضمان الاجتماعي، لذلك المستفيدون من المكرمة هم التالي:

المطلقات والأرامل.

الأيتام الذين ليس لهم عائل.

محدودي الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى المانع للضمان.

وزوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التكسب.

موعد صرف المكرمة الملكية

أفادت وزارة الموارد البشرية في الاستفسار عن موعد صرف المكرمة الملكية أن صدور المكرمة يحتاج إلى أمر ملكي، وبناء عله يتم تحديد موعد صرف المكرمة، كما أفادت أيضا أن قيمة المكرمة يكون ضمن الأمر الملكي وليس له عِلاقة بالأعوام السابقة، ومن ناحية أخرى أفادت أنه حتى الآن لم يتم صدور أي أوامر ملكية بشأن المكرمة.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

كما بينا أن شروط استحقاق المكرمة الملكية تتوقف على أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي المطور والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

لا يسكن في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة.

لا يتجاوز مجموع دخله ودخل الأسرة الحد الأدنى المانع للضمان.

أن تكون جميع بياناته صحيحة ومدعومة بالمستندات الطلوبة.

في حين استكمال هذه الشروط يتم صرف المكرمة الملكية للمتقدم عند صدور الأوامر الملكية بها دون الحاجة إلى القديم في أي جهة، إلى نهنا وصلنا إلى بينَا من هم الفئات المستهدفة من المكرمة الملكية السُّعُودية.