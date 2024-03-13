هاتف Poco X6 Neo: إمكانات خارقة وبسعر مفاجأة للجميع!

منذ أيام قليلة ماضية قامت شركة Poco بالإعلان عن أخر منتجاتها من الهواتف المحمولة بمواصفات عالية الجودة وسعر لا مثيل، ومنذ ذلك الإعلان وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة إطلاق هاتف Poco x6 neo.

مواصفات هاتف Poco x6 neo

رغم عدم الإفصاح المباشر من قبل الشركة عن مواصفات ذلك الهاتف ولكن سوف نوضح لكم أبرز وأهم مواصفاته بحسب ما ورد إلينا، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Poco x6 neo نوع الشاشة Full HD oled حجم الشاشة 6,6 بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٣٣ وات الرامات ٨ جيجا بايت GPRS يدعم Edge يدعم عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ١٠٨ جيجا بيكسل

مميزات هاتف Poco x6 neo

منذ الإعلان عن مواصفات ذلك الهاتف وبدأ الكثير يتساءل عن أهم ما يميز ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

حيث أن من أهم مميزاته أنه يدعم خاصية IP54 والتي تجعله مقاوما للماء والغبار حتى عمق ٥٠ متر.

والتي تجعله مقاوما للماء والغبار حتى عمق ٥٠ متر. ومن أهم مميزاته أيضاً أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من سهولة الرؤية والمشاهدة.

كذلك أيضاً فهو يدعم بطارية قوية جداً لا مثيل، وأيضا سرعة شحن قوية جداً تمكنك من شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير.

بالإضافة أيضاً إلى ذاكرة التخزين الداخلية الكبيرة التي تمكنك من تحميل الكثير من الملفات والصور.

أسعار هاتف Poco x6 neo

ومن أهم المميزات التي تسربت إلينا عن ذلك الهاتف هو السعر المنخفض جدا والذي سوف يناسب فئة كبيرة من الناس، وهذه هي أسعاره.