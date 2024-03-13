احصل على 1000000$ دولار امريكي.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في رمضان ابعت كلمة حلم او دريم
يبحث الكثير من الأفراد في العالم العربي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تعتبر هذه المسابقة من المسابقات التفاعلية، ومن ثم يتم توزيع جوائز ضخمة منذ بداية المسابقة في عام 2007، ويقدم هذه المسابقة الصحفي الشهير مصطفى الآغا عبر شاشة قناة MBC السعودية، كما يتم الإعلان عن الفائز على هذه القناة، وكذلك أيضًا الإعلان عن الفائز عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر، حيث حققت شهرة واسعة واستحسانًا من قبل المشاهدين والمواطنين في العالم، ومن ثم يتميز هذا البرنامج بالمصداقية العالية، بالإضافة إلى أنه يسعى لتحقيق أحلام المشتركين ومساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم الشخصية والمهنية.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
أعلن مصطفي الآغا عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم تعيين أرقام مخصصة لكل بلد عربي حيث يقوم الشخص بإرسال رسالة تحتوي على كلمة(حلم) أو “Dream”، وذلك عبر استعمال الرقم الخاص بدولته.
- وبعد إرسال الطلب يستقبل المشترك رسالة بالترحيب، وأيضًا تأكيدًا من إدارة المسابقة على تسجيل المشاركة في المسابقة بنجاح.
- ثم بعد ذلك يستلم المشترك رسالة عبر الهاتف للاستفسار من القائمين على المسابقة.
- ومن ثم يقوم المشترك بإجابة السؤال، وذلك من خلال إرسال رسالة تتضمن الإجابة الخاصة به.
أهم شروط مسابقة الحلم 2024
هناك مجموعة من الشروط اللازمة للانضمام إلى مسابقة الحلم، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون المشترك من العرب فقط.
- ومن ثم يتعين على المتقدم للمشاركة أن لا يقل عمره عن 18 عامًا، أما إذا كان الفائز دون السن القانوني، فيجب على ولي أمره أن يستلم الجائزة نيابةً عنه.
- كما ينبغي أن لا يكون هناك علاقة قرابة بين المتسابق وأعضاء الإدارة المسؤولة عن المسابقة، أو المشرفين عليها، ومن ثم لضمان النزاهة في الإجراءات التنافسية.