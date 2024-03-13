القبض بالدولار.. وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS بعدد من المدن والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية

تعلن شركة BAE SYSTEMS السعودية عن توفر وظائف شاغرة في مجالات هندسية وإدارية وفنية للسعوديين، حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدة تخصصات، تتوفر هذه الوظائف في فروع الشركة في الظهران والرياض والطائف، وشركة BAE SYSTEMS هي تعد شركة متعددة الجنسيات متخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية والفضائية ومقرها الأصلي في لندن في المملكة المتحدة ولها فروع في العديد من دول العالم منها على سبيل الذكر كل من: أستراليا، والهند، والسعودية. تُعد من أضخم الشركات وأهمها حول العالم في مجال الصناعات الدفاعية في العالم، وقد تأسست الشركة في 30 نوفمبر 1999، والأن تعرف على الوظائف المطلوبة بالسعودية في فروع الشركة في الظهران والرياض والطائف.

فرص العمل المتاحة بشركة BAE SYSTEMS

وفيما يلي بعض تفاصيل الوظائف المتاحة في شركة BAE SYSTEMS:

منسق السلامة والصحة والبيئة (الظهران). رئيس تدريب أطقم الطائرات والحوكمة (الرياض). رئيس العلاقات العامة والاتصالات (الرياض). مشرف فني صيانة المعدات/ التايفون (الطائف). مدرب محاكاة طيران (الظهران).

كيفية التقديم ومزيد من التفاصيل عن وظائف شركة BAE SYSTEMS

للتقدم لهذه الوظائف، يمكنكم زيارة موقع BAE SYSTEMS للتوظيف عبر الإنترنت، يفتح باب التقديم ابتداءً من 12 مارس 2024م ويستمر حتى 21 مارس 2024م، وللحصول على مزيد من التفاصيل حول شروط الوظائف المعلنة ولتقديم الطلبات، يُرجى زيارة الرابط المتاح على موقع شركة BAE SYSTEMS اضغط هنـــــا.

كما تعتبر شركة بي أيه إي سيستمز إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الطيران والفضاء والعلوم والتقنية، حيث يبلغ تعداد موظفيها 83.200 موظفاً حول العالم، كما تعمل الشركة من خلال ذلك على مدىً واسعاً من الخدمات الهندسية المقدمة لمئات العملاء في مختلف قارات العالم، والشركة السعودية هي أحد فروع الشركة الأم المنتشرة في العديد من دول العالم.