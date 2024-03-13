خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤ بالزيادة الجديدة 15% – الحق شوف حسابك

يقوم العديد من أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لحوالي 11 مليون مواطن بالبحث بشكل مستمر عن موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤، كذلك أن هيئة التأمينات الاجتماعية قد قامت بالإعلان عن هذا الموعد بشكل رسمي وأيضا نوهت عن القيمة المتعلقة بالرواتب عقب الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل تم صرفها بدءا من الشهر الجاري من مارس 2024، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد صرف المعاشات للشهر القادم من أبريل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤

بينت الهيئة موعد صرف معاشات شهر ابريل ٢٠٢٤، وقالت إنه سيتم الصرف في اليوم الأول من أبريل 2024م، وبينت أنه بإمكانك أن تستعلم عن معاشات شهر أبريل باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية عن طريق النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية كتابة اسم المستخدم بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة إدخال رمز المرور بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة النقر على أيقونة استعلام عن قيمة المعاش.

الخطوة الخامسة كتابة جميع البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.

الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.

زيادة المعاشات 2024

الفترة التي مضت قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنويه عن مجموعة قرارات من ضمنها زيادة المعاشات بمعدل 15% وبالفعل تم صرف المعاشات الخاصة بالشهر الجاري 2024 بالزيادة وفيما يلي المعاشات بعد تطبيقها: