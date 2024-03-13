مين هو ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 3 ….حلقة جامدة وضيف مجنون

مين هو ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 3، حلقة نارية يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وكالعادة يحصد برنامج رامز جلال أعلى نسبة مشاهدة خلال يومين فقط من عرض حلقات موسم 2024، وذلك بفضل خفة ظله ومحبته لأصدقائه من نجوم الفن والرياضة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 3 ….

مين هو ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 3

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 3 ، والذي من المتوقع أن يكون الفنان الشعبي حمو بيكا وكزبرة، وعلى غير المتوقع فقد قام الفنان رامز جلال بتغيير فكرة المقلب هذا العام ليقنع ضيوفه أنهم متواجدين لعمل حوار إذاعي وهو سوف يكون مقدم البرنامج ويقنع الضيوف بالفكرة ويطرح عليهم الأسئلة وبعدها يبدأ في تنفيذ المقلب بضحاياه.

استضاف الفنان رامز جلال الفنان أحمد السقا وباسم سمرة في أولى حلقاته، وبدأ في استقبال ضيوفه بكل هدوء، إلا أنه قام بخداعهم ونفذ المقلب، أما الحلقة الثانية من البرنامج فكانت الفنانة مي عمر ونجلاء بدر في ضيافة رامز وبدأ رامز سؤاله لمي عن الخلاف بينها وبين نجلاء بدر وأكدت أنه لا يوجد أي خلافات بينهما بل إن الخلاف مع زوجها المخرج محمد سامي، بعدما ظنت نجلاء أنه قام بحذف عدد من المشاهد لها في مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه رمضان قبل الماضي.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الآخر 2024

ويعرض برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة الثالثة، على قناة mbc مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساءً بتوقيت السعودية، كما يعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 01:00 صباحاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الحلقات كاملة بدون اعلانات على منصة شاهد vip مجاناً .