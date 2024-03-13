المالية تعلن: موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين الحكومة والبنك بالزيادة الجديدة 50% – شوف حسابك

وجه الكثير من الأشخاص العديد من التساؤلات بخصوص موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وقد أوضحت وزارة المالية أنه سيتم البدء في صرف الرواتب في الأيام المقبلة، وقد أوضحت أيضاً أن راتب شهر مارس سيتم صرفه بالزيادة المقررة من قبل رئيس الجمهورية والتي قد أمر برفع نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، تابع معنا للتعرف على التفاصيل كاملة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية علي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وقد تم التوضيح بأنه سيتم البدء في صرف المرتبات لكافه العاملين في الدولة في القطاعات الإدارية بداية من يوم الخميس 21 مارس 2024، وقد تم التأكيد بأن عملية الصرف ستستمر لمدة 4 أيام لينتهي يوم 27 مارس 2024.

كم قيمة الحوافز التي يتم صرفها للعاملين

بعد التعرف على المواعيد الصحيحة الخاصة بصرف الرواتب للعاملين في الدولة يتساءل بعض الموظفين على قيمة الحوافز الإضافية التي يتم منحها للعاملين، وقد تم توضيح الآتي: